Analisi ok, la casetta dell’acqua torna a funzionare

La casetta dell’acqua torna (finalmente) a funzionare. Lo ha comunicato l’amministrazione di Buguggiate che ha spiegato che i problemi legati alla qualità dell’acqua erogata sono stati risolti.

La casetta è stata aperta e chiusa più volte e da settembre dello scorso anno era stata “sigillata” dopo gli ultimi controlli.

Ora la società che gestisce il servizio, la Stop & Go, ha diffuso una comunicazione che recita: “Ci scusiamo per il disagio arrecatovi in questi mesi in cui la Casa dell’Acqua è rimasta chiusa per un problema relativo alla qualità microbiologica dell’acqua. Purtroppo non è stato semplice individuare subito l’origine della problematica poiché si trattava di una concomitanza di fattori complessi.

In collaborazione con il Comune di Buguggiate, l’ATS Insubria e il gestore della rete idrica comunale ASPEM, dopo numerose verifiche e controlli, siamo riusciti a risolvere definitivamente la problematica insorta.

Si è deciso pertanto di riaprire la Casa dell’Acqua.

Sarà nostra premura continuare a garantire la qualità e sicurezza dell’acqua erogata attraverso un costante e continuo controllo. Vi ringraziamo per la pazienza dimostrata“.

“In questi mesi la casetta è rimasta chiusa – dice il sindaco Galimberti – ma noi abbiamo lavorato per cercare di capire quale fosse l’origine del problema. La cosa ha comportato una serie di passaggi, anche burocratici, che ha rallentato molto le operazioni. Ora riapriamo con la speranza che la questione sia risolta una volta per tutte”