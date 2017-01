Anche a Malnate torna la Gioeubia

Le foto di Malnate

Questa sera, giovedì 26 gennaio alle ore 21 anche a Malnate ci sarà il falò della Gioeubia, il rogo che scacciare i pensieri negativi.

L’assessorato alla Cultura del Comune di Malnate, in collaborazione con l’associazione “I Nostar Radiis”, invita quindi per questa sera al piazzale antistante la sede dell’associazione, all’ex stazione della ferrovia per Valmorea.