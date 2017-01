Anche gli studenti contro la proposta choc di Do.Ra.

Bandiere tricolore dell'ANPI sventolano dal sacrario dei caduti per la liberazione dal ponte Monumentale in via XX settembre, 25 aprile a Genova..ANSA/LUCA ZENNARO

I neo-nazisti di Do.Ra, Dodici raggi (dal Sole nero simbolo del castello dove avevano sede in Germania le SS naziste), hanno lanciato una provocatoria e grottesca petizione online dal seguente testo: “Chiediamo che venga messa fuorilegge l’Anpi su questo Paese, che sia chiusa fino all’ultima sezione e che vengano processati per crimini di guerra tutti i partigiani ancora in vita”.

Non ci sono parole per commentare questa presa di posizione che sembra tanto velleitaria quanto assurda, atta solamente all’autorappresentazione di un gruppo insignificante ma violento che, in questo modo, cerca di farsi spazio nel circo mediatico di internet, approfittando dello smarrimento ideale e politico generale.

Naturalmente, tutte le forze antifasciste e democratiche devono non solo rigettare queste assurde provocazioni, ma opporsi fortemente alla rinascita di gruppi che fanno riferimento a ideologie totalitarie e autoritarie.

Una buona occasione per contrastare queste forze è quella di oggi pomeriggio, 14 gennaio, quando molte associazioni antifasciste scenderanno in piazza per opporsi al presidio di forze neo-fasciste autorizzato dalla questura di Milano all’arco della Pace.

Unione degli Studenti Varese