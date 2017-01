Anche il sindaco ai cent’anni di nonna Maria

nonna Maria centenaria via vela con Davide Galimberti

«Una volta non solo in Sicilia, ma anche a Varese chi compiva 100 anni veniva festeggiato anche dal sindaco a nome di tutta la comunità. Lei sindaco Galimberti se la sente di riprendere questa bella tradizione con nonna Maria?». Leggi anche Varese - Un condominio fa gli auguri ai cent’anni di nonna Maria

«Ma certamente! Dove e quando?» è stata la risposta del primo cittadino che ha dato un grande significato in più alla festa centenaria di Maria Cerniglia Ferrara perché il sindaco è arrivato puntuale alle 18,30 di ieri in via Vela 3, ha ascoltato la messa celebrata da don Roberto, il sacerdote che ha fatto della cappella dell’ospedale del Ponte a Giubiano la roccaforte della vita dei bimbi più indifesi, per poi muoversi, con naturalezza e garbo, come se fosse di casa, conversando con nonna Maria e gli altri ospiti, sbalorditi e affascinati da tanta umanità e disponibilità.

E tra tanta gente che rappresentava un perfetto spaccato dell’amore per la famiglia, dell’orgoglio di cittadini che hanno contribuito a far crescere Varese che tanti anni fa li aveva molto bene accolti, l’avvocato Galimberti si è trattenuto a lungo, ben oltre il tradizionale brindisi e il rinfresco. Ha fatto capire a tutti che la sua presenza era sentita condivisione, e un ringraziamento. E che insieme si poteva e doveva continuare il bel cammino.

A nonna Maria il sindaco ha regalato la pubblicazione per il bicentenario di Varese e si è commosso come tutti gli altri presenti quando, rispondendo all’invito di don Roberto, nonna Maria durante la messa ha recitato, con voce chiara e ferma, come preghiera di ringraziamento l’Ave Maria, la mamma di Gesù che ogni giorno dalla montagna sacra guarda e assiste i suoi prediletti figli.