Anche quest’anno torna la settimana di “Donacibo”

Torna “Donacibo”, l’iniziativa solidale realizzata in collaborazione tra gli Assessorati all’inclusione Sociale e all’Educazione e l’Associazione La Luna – Banco di Solidarietà di Busto Arsizio, con l’adesione della Federazione Banchi di Solidarietà.

Dal 20 al 25 marzo La Luna onlus organizzerà una raccolta di cibo non deperibile presso le scuole di Busto Arsizio: oltre 10.000 gli studenti che saranno invitati a sperimentare insieme che donare sé, cioè amare gratuitamente, è ciò che dà gioia, attraverso un gesto semplice come il portare dei generi alimentari, frutto di qualche loro rinuncia, al punto di raccolta nella loro scuola.

Il cibo donato verrà poi distribuito alle oltre 140 persone assistite dal Banco in città. E anche per l’anno scolastico 2016-17, gli istituti cittadini che si saranno particolarmente distinti per la loro generosità saranno insigniti del premio “Scuola Solidale”.