Ancora gelo, poi neve e migliora

“Fredde correnti settentrionali raggiungono le Alpi determinando bel tempo invernale con temperature sotto le medie del periodo. Temporaneo peggioramento atteso per martedì con aumento della nuvolosità e possibilità di debole nevischio”: questa la situazione meteo riportata sul sito del Centro geofisico Prealpino per questi giorni.

Beninteso: sì, fa freddo, ma diamo un’occhiata al calendario prima di lamentarci: siamo a gennaio.

Quindi le previsioni parlano di freddo ancora intenso sulla regione Prealpina per la giornata di lunedì con vetri delle auto fortemente ghiacciati e strade gelate per chi si sveglia presto; sarà una giornata soleggiata e fredda con qualche nuvola in mattinata e verso sera e le minime arriveranno a -6, e forse più in alcune zone più esposte al gelo.

Ma è martedì che potrebbe tornare la neve: mentre le minime saranno attorno ai -5, le temperature massime saranno fra 1 e tre gradi a cui si aggiungeranno nuvole, che potrebbero portare precipitazioni nevose anche a bassa quota.

Il tempo è però instradato verso un rapido miglioramento, tanto che mercoledì 11 gennaio la tendenza sarà per un cielo molto nuvoloso al mattino, poi via via qualche schiarita da metà giornata.

Giovedì 12 gennaio: estesi passaggi di nubi alte che probabilmente non porteranno precipitazioni. Meno freddo.