Ancora sole e nuvole. Niente pioggia per i prossimi giorni

Cuasso al Monte, nuvole - foto di Eugenio Pigato

Da domenica farà un pochino meno freddo, con un paio di gradi in più che faranno tornare le minime intorno allo zero. Inoltre, secondo il Centro Geofisico Prealpino, ci saranno nuvole di passaggio e schiarite fino a martedì, mentre da mercoledì, anche se è presto per dirlo, potrebbe verificarsi qualche precipitazione. Con neve oltre i mille metri.

In quanto a pioggia il mese di gennaio è stato piuttosto scarso, con soli 12 millimetri caduti nei giorni in cui si è verificata la piccola nevicata a inizio mese. Molto al di sotto, quindi, della media del periodo che si attesta sugli 82 millimetri a gennaio. Un mese piuttosto anomalo che in passato ha fatto registrare record oltre i 240 millimetri di precipitazioni, ma anche anni con zero millimetri.