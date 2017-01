Ancora tanti appuntamenti in città negli ultimi giorni di festa

Si accende l'albero di Natale in piazza Monte Grappa a Varese

Proseguono a Varese gli appuntamenti dedicati alle feste natalizie. Al centro dei prossimi eventi ci sarà la ricorrenza dell’epifania che chiuderà gli oltre 100 appuntamenti che si sono svolti in città nell’ultimo mese di dicembre.

Fino a domani, 5 gennaio 2017, appuntamento con “Aspettando la Befana” nel Salone Estense del Comune di Varese in via Sacco 5. Dalle 16.30 alle 18.30 in programma laboratori e spettacoli di magia per bambini e famiglie. L’evento è realizzato a cura dell’associazione 23&20 in collaborazione con il Comune di Varese

Venerdì 6 gennaio, sempre nel Salone Estense del Comune sarà la volta del Mercatino delle Coccinelle. Alle ore 15.00 spettacolo teatrale per bambini e famiglie dedicato alla befana, a cura del Teatro Elidan.

Al Sacro Monte appuntamento venerdì 6 gennaio per l’imperdibile Concerto dell’Epifania nel Santuario di S. Maria del Monte che avrà inizio alle ore 18.30.

Il concerto è a cura del Coro da camera di Varese con l’orchestra Sacro Monte di Varese. Presso la Casa Museo Lodovico Pogliaghi, alle ore 15, si svolgerà l’evento dedicato ai bambini: “Ogni cosa al suo posto”.

Per partecipare è necessario prenotarsi telefonando al 3288377206 o scrivendo a info@casamuseopogliaghi.it. Sempre al Sacro Monte ma presso la Location Campo Novo, alle 17.30, Betty Colombo presenta l’opera di Erri de Luca: “In nome della madre”.

Per consentire ai turisti di partecipare agli eventi in programma al Sacro Monte il Comune ha disposto l’apertura straordinaria della funicolare dalle 10 alle 20.30. Per raggiungere la funicolare sarà possibile utilizzare la Linea C degli autobus urbani che effettuerà la fermata in via Manin davanti al Palazzetto dello sport. L’ultima corsa serale dell’autobus diretto alla fermata di Via Manin partirà alle ore 20.35 dalla stazione di valle della funicolare. Il costo del biglietto per chi unirà il viaggio in autobus con la funicolare è di 1,40 euro.

Sempre venerdì 6 gennaio alle ore 9.00 da Villa Toepliz partirà il corteo rappresentativo “In viaggio coi Re Magi – Il dono” che arriverà fino al borgo di Olona presso la Chiesa dei Re Magi. Ad organizzare l’evento sono le Cantine Coopuff – iniziative culturali.

Al Varese Christmas Village di piazza Repubblica tre giorni di divertimenti per i più piccoli. Si comincia venerdì 6 gennaio con l’evento in cui si potrà incontrare la befana per scattare foto e ricevere doni.

Sabato 7 gennaio sarà la volta del trucca bimbi mentre domenica 8 gennaio in programma ci sono “gli animali del bosco”, attività ludica nella quale i bambini verranno truccati con i volti degli animali e apprenderanno le caratteristiche di ciascuna specie. Inoltre giochi di gruppo e attività educative con albi colorati e pennarelli dedicati agli animali.