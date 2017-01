Anthony Laszlo e Dj Set per “Dance Dance Dance”

musica generica

Una nuova serata indie arriva in provincia sabato 28 gennaio. Prima si ascolta bella musica live e poi si ballano bei dischi. Il primo appuntamento di Dance Dance Dance vedrà sul palco del Circolo Gagarin di Busto Arsizio il rock dei torinesi Anthony Laszlo e il djset de La Banlieue.

Anthony e Laszlo sono i pronipoti psichedelici di Tenco, i figli illegittimi di Celentano e dei Blonde Redhead. Mettono insieme rock e parole, distillati in un sound potente, con la giusta attitudine punk e con quel tanto di psichedelia che rende il tutto più gustoso. Sul palco sono in due, ma fanno rumore per dieci con una tempesta di botte sul rullante e colpi di chitarra che spazzano via i timpani. La Banlieue viene da Varese e di giorno fa il producer per RC Waves, mentre la notte seleziona con cura la migliore musica da ballare, partendo dal punk e dalla new wave, per arrivare fino all’indie e all’elettronica freschi di stampa.

Dance Dance Dance è la nuova serata indie di Associazione culturale Red Box realizzata in collaborazione con il Circolo Gagarin di Busto Arsizio. Media partner: Indie-Zone.it.

Ingresso a sottoscrizione libera e riservato ai soci ARCI.

Per informazioni: http://bit.ly/2kAt53L – ddd@redbox.va.it