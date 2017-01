Arcisate – Stabio, la galleria è aperta, la fine dei lavori è più vicina

Abbattimento diaframma

Il diaframma è caduto, l’ottimismo cresce e anche il “Tapiro d’oro” che Striscia la Notizia ha consegnato al ministro Graziano Delrio non ha guastato l’umore delle tante autorità intervenute, per quella che lo stesso Delrio ha definito «una bella festa di paese».

Alle 12.45 come da programma un grande mezzo ha abbattuto gli ultimi metri cubi di terra che chiudevano la galleria del San Bernardino, a Induno Olona, di fronte a una gran folla di giornalisti e alla presenza di tutte le autorità, da Roberto Maroni al presidente della Provincia Gunnar Vincenzi ai sindaci della Valceresio, Marco Cavallin in testa, a rappresentare la comunità che più di ogni altra ha patito i disagi di questa grande opera.

Cittadini che sono stati più volte ricordati e ringraziati, insieme alle maestranze che in questo ultimo anno hanno lavorato senza risparmiarsi per rispettare il cronoprogramma. «L’abbattimento del diaframma ha un grande valore simbolico, è un segnale concreto dell’impegno che tutti i soggetti impegnati in questa sfida stanno mettendo in campo e che proseguirà senza interruzioni fini al completamento dell’opera – ha detto il direttore generale di Rfi Maurizio Gentile -: 200 lavoratori sono impegnati notte e giorno e se necessario incrementeremo il numero per arrivare in tempo».