Arcisate Stabio, lunedì cade l’ultimo diaframma

induno olona - galleria arcisate stabio

Lunedì cadrà l’ultimo diaframma della nuova galleria di Induno Olona per la realizzazione della tratta finale dell’attesa Arcuaste-Stabio. Varesenews seguirà l’evento in diretta video: salvo impedimenti tecnici la diretta prenderà il via intorno alle 12.15 circa. All’evento sarà presente anche il ministro dei Trasporti, Graziano Delrio.

Questa cerimonia “apre” simbolicamente il tracciato della Ferrovia Arcisate Stabio, per poi lanciare i lavori verso l’ultimo miglio, fino a congiungere il tratto italiano con quello svizzero. Il Ministro Delrio sarà accompagnato da Maurizio Gentile, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Rete Ferroviaria Italiana.

Il programma della giornata prevede alla 12.15 l’intervento delle autorità presenti, mentre alle 12.45 vi sarà l’abbattimento del diaframma.

Lo scorso Novembre lo stesso Ministro Delrio aveva confermato che l’opera sarebbe stata completata nel 2017: «Le risorse ci sono e lo stato dei lavori è avanzato. Potenziando il corridoio ferroviario Luino-Chiasso e dopo aver sbloccato la Arcisate-Stabio, che sarà completata entro il 2017, saremo in grado entro il 2020 di avere un sistema ferroviario che si muova in maniera armonica. I corridoi merci sono il nostro obiettivo».