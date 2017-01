Arconatese, Verbano e Pavia fanno il vuoto

Le immagini dei dilettanti

Vincono e allungano Arconatese, Verbano e Pavia, mentre si stacca il Busto 81 che perde in casa contro l’Ardor Lazzate. In Promozione la Castellanzese regola 1-0 l’Universal Solaro e rimane a +15.

ECCELLENZA: L’Arconatese soffre ma passa a Cassano Magnago 3-1 contro l’Union Villa che dà filo da torcere alla capolista ma non porta a casa punti. Tiene il passo il Verbano grazie alla vittoria 2-1 sul campo del Brera, cos’ come il Pavia che pasa 1-0 in casa dell’Atletico San Giuliano. Perde terreno il Busto 81, che perde 3-2 in casa contro l’Ardor Lazzate, chiude in 9 e sembra aver perso lo smalto migliore. Risale il Sancolombano, che vince 2-1 sul campo del Fenegrò nello scontro diretto. Grande prova dell’Fbc Saronno che a Vittuone vince con un sonoro 5-1. Tre punti salvezza anche per la Sestese che regola 1-0 il Trezzano.

CLASSIFICA: Arconatese 44; Verbano 41; Pavia 40; Busto 81 35; Ardor Lazzate 33; Sancolombano 29; Union Cassano, Fenegrò 26; Fbc Saronno 23; Calvairate, Lomellina 22; Accademia Pavese 19; Brera 18; Trezzano 17; Sestese 15; Vittuone 14; Atletico San Giuliano 12.

PROMOZIONE: Vince 1-0 contro l’Universal Solaro la capolista Castellanzese, che tiene 15 punti di vantaggio sulla secondo, la Base 96, che a sua volta ha la meglio 1-0 sul Cairate. Tiene il passo anche il Gavirate, che sempre per 1-0 batte il Garbagnate, mentre perde la Vergiatese, 1-0 a Uboldo e subisce il sorpasso dell’Uboldese. Sconfitto anche il Mariano, con il Brebbia che fa il colpo nel comasco, mentre pareggia 2-2 l’Olimpia contro la Castanese. Punti salvezza anche per la Besnatese, 1-0 sul Morazzone, e Tradate, 1-0 sulla Lentatese.

CLASSIFICA: Castellanzese 49; Base 96 34; Gavirate 33; Uboldese 31; Vergiatese 30; Mariano 29; Olimpia 26; Lentatese 22; Morazzone, Castanese 21; Universal Solaro 20; Brebbia, Besnatese 18; Tradate 14; Cairate 12; Garbagnate 11.