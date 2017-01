Arriva il falò di Sant’Antonio, i Monelli si preparano per lunedì

Le prime foto del Falò di sant'Antonio di Varese. Tradizionale appuntamento organizzato dai Monelli della Motta e che si è svolto sabato sera, 16 gennaio. Le immagini sono state scattate dai lettori e lasciate nel gruppo Facebook "Oggi nel varesotto"

Quest’anno cade di lunedì sera, 16 gennaio, il tradizionale appuntamento con il Falò di San Antonio di Varese.

Come sempre l’appuntamento è poco prima delle 21 in Piazza della Motta, dove la grande pira brucerà contornata, come conviene, da bancarelle di tutti i generi e dal banco gastronomico dai Monelli della Motta, gli instancabili animatori storici della festa varesina.

E, come sempre, atteso è soprattutto il momento dell’accensione del fuoco, quando decine e decine di giovani bruciano i loro desideri sotto forma di bigliettini che vengono gettati nel falò.

L’inizio ai festeggiamenti mercoledì 16 è previsto con i numerosi banchetti collocati nelle vie adiacenti alla piazza e con “l’apertura dei fornelli” in Piazza della Motta, proprio di fianco alla chiesa, che fino a tarda sera cucineranno i loro mitici panini con la salamella e altre delizie gastronomiche, mentre in via Carrobbio e nelle vie adiacenti ci saranno bancarelle di ogni genere.

Il giorno di sant’Antonio, martedì 17, alle 11, nelle chiesa di Sant’Antonio alla Motta ci sarà invece la tradizionale messa dopo la quale è prevista la benedizione degli animali sul sagrato della chiesa e il lancio dei palloncini dei bambini delle scuole elementari varesine.