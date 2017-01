Arriva la primavera, partono i corsi di potatura

Foto varie

La neve è ancora sui prati e il mattino fa pensare anche all’inverno più che ad una primavera che sboccia. Ma la natura sta facendo il suo corso e come tutti gli anni l’invito alla bella stagione rappresenta anche un appuntamento fisso con le piante da frutto: come fare?

Il circolo di Cuveglio organizza un corso di potatura che si terrà fra febbraio e marzo con la preziosa collaborazione di un esperto del settore, l’agronomo Fabrizio Ballerio.

Si tratta di quattro lezioni teoriche serali dalle 20.30 alle 22.30 del costo di 30euro che si terranno il 10, 17, 24 febbraio e il 3 marzo presso il Circolo di via Milano. Dopo le lezioni teoriche si terranno dei seminari pratici su innesti in campo.

Per info: 0332.650.419.