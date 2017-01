Arriva lo sciopero dei treni, ma i ritardi cominciano anche prima

sciopero treni cartellone soppressioni

Comincia male per i treni il giorno di sciopero Trenord del 27 gennaio 2017: prima ancora del suo inizio, previsto alle 9.01 (e in atto fino alle 17.00) nella mattina si sono accumulati dei ritardi, di circa mezz’ora. Il 6.36 da Varese, con arrivo in Porta Garibaldi, per esempio, viaggia con 24 minuti di ritardo perchè era in attesa del treno corrispondente da Milano: evidentemente (anche se non segnalato) in ritardo anch’esso.

Risultato: disagi anche nelle “fasce di garanzia” dello sciopero: ne approfittiamo per ricordarvi che viaggeranno solo i treni in partenza entro le ore 9.00 e con arrivo a destinazione finale entro le 10.00, che sono possibili ritardi, variazioni e cancellazioni per il servizio Regionale, Suburbano, Aeroportuale, così come la lunga percorrenza di Trenord.

Eventuali ripercussioni sulla circolazione saranno possibili anche dopo la conclusione dello sciopero.

Per il previsto sciopero, c’è traffico anche in autostrada: alle 7 di questa mattina la A8 subiva già rallentamenti per traffico in tenso.