Asciugamani per i senzatetto, riparte la raccolta (in palestra)

L’anno scorso ne erano stati raccolti 70, quest’anno si punta anche più in alto. E’ la raccolta di asciugamani che una palestra di Busto Arsizio, lo Sporting Club La Terrazza di via Magenta 45, sta organizzando in queste settimane.

Una raccolta che nel 2016 è andata così bene che quest’anno non solo è stata riproposta ma è stata anche aperta a tutti, non solo ai clienti del centro. In questo modo chiunque potrà andare in palestra e consegnare i propri asciugamani -ovviamente in buono stato- e per ogni asciugamano donato chi volesse ne potrà comprare uno nuovo ad un prezzo scontato.

Come l’anno scorso la raccolta avviene in collaborazione con la Croce Rossa. Una volta conclusa la prima fase, gli asciugamani saranno consegnati agli operatori che a loro volta li porterà in parte al dormitorio della stazione mentre il resto verrà affidato ai volontari di Ali d’Aquila, l’associazione che gestisce il servizio di docce per bisognosi all’interno dell’oratorio San Filippo.