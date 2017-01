Aspem: arriva il freddo proteggete i contatori

Mondi di ghiaccio

Come d’abitudine ASPEM S.p.A. consiglia a tutti clienti, con l’arrivo delle temperature assai rigide previste per il prossimo fine settimana (6 – 8 gennaio 2017), di provvedere a proteggere i contatori dell’acqua più esposti al freddo con materiale isolante ricordando che due o tre giornate con temperature al di sotto dello zero possono essere sufficienti perché l’acqua geli nelle tubature, provocando la rottura dei contatori e i disagi conseguenti alla mancanza di acqua sino alla riparazione.

Gli apparecchi più “a rischio” sono quelli collocati all’esterno dei fabbricati, in locali non isolati o in abitazioni utilizzate raramente e i contatori antincendio degli impianti interni delle ditte.

Cosa fare per evitare problemi? Ecco i consigli di ASPEM:

1 – I vani o le nicchie posti all’esterno dei fabbricati a protezione dei contatori debbono essere opportunamente coibentati, sportello compreso. Basta usare materiali isolanti, come ad esempio polistirolo o poliuretano espanso, facilmente reperibili presso rivenditori del settore edile. Per isolare in modo efficace, lo spessore dei pannelli deve essere di almeno 2 cm. I contatori in locali non riscaldati debbono a loro volta essere rivestiti con materiale isolante (sempre polistirolo, poliuretano espanso o materiali simili).

2 – Non avvolgere le tubature dell’acqua con lana di vetro o stracci: questi materiali assorbono acqua e possono addirittura peggiorare la situazione. Inoltre possono costituire un potenziale luogo di annidamento per insetti e sporcizia.

3 – Naturalmente ogni protezione deve comunque lasciare scoperto il quadrante delle cifre del contatore, per consentirne agli incaricati da ASPEM l’eventuale lettura.

4 – In presenza di contatori collocati in vani o in nicchie esterne ai fabbricati, in locali non riscaldati o non abitati, se la temperatura esterna dovesse rimanere per più giorni al di sotto dello zero, è consigliabile lasciare che da un rubinetto di casa fuoriesca un filo d’acqua (basta il gocciolamento, evitiamo inutili sprechi).

5 – Se i contatori sono in fabbricati disabitati, è consigliabile chiudere il rubinetto a monte del misuratore e provvedere allo svuotamento dell’impianto.

Si ricorda che a norma di regolamento di somministrazione dell’acqua, la cura e la manutenzione del manufatto a protezione del contatore dell’acqua sono a carico del cliente.