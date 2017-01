“Aspettiamo che cada?”

foto di Davide Caverzasio

Il nostro lettore Davide ci invia le foto di un palo pericolante sulla strada per l’Ospedale di Cuasso al Monte.

“Faccio l’autista e sono in servizio sulla tratta Varese – Ospedale di Cuasso al Monte – scrive – Sono cinque giorni che c’è questo palo di legno che sta cadendo e nessuno fa nulla. Ho avvertito ma ancora non è stato rimosso, se oggi nevica cade tutto”.

“Possibile – conclude Davide – che in questo paese per far fare le cose si debba sempre finire sulla stampa?”.