Aspiranti clown sociali, appuntamento con le Stringhe Colorate

stringhe colorate varese

Appuntamento per venerdì 13 gennaio alla Sala Civica del Comune di Laveno Mombello con l’Associazione Stringhe Colorate di Varese. Alle 20 e 30 si terrà infatti la presentazione del corso di 40 ore per aspiranti Clown sociali, per chi volesse fare volontariato all’insegna del buonumore.

Un corso dove verranno insegnate tecniche di clownerie e teatro d’improvvisazione. Il numero dei posti è limitato ad un massimo di 15 partecipanti, per cui è consigliato iscriversi per tempo.

L’Associazione è nata nel 2011 e svolte periodicamente interventi di animazione presso il reparto di Pediatria dell’Ospedale Causa Pia Luvini di Cittiglio e presso la R.S.A. “Fondazione Longhi e Pianezza” di Casalzuigno. Per chi è interessato al corso o vuole avere maggiori informazioni è possibile scrivere a stringhecoloratevarese@gmail.com o telefonare al numero 339/8671456. Il costo del corso è di 100 euro e comprende la quota di iscrizione all’associazione.