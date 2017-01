Astuti contro gli attacchi su Facebook: “Pieno sostegno a Brugnone”

Le foto di Malnate

Il segretario provinciale del Partito Democratico di Varese Samuele Astuti dichiara: “Leggo attonito e sinceramente preoccupato i commenti su un gruppo Facebook sul tema della festa per i migranti a Busto Arsizio. Esprimo il totale sostegno a Massimo Brugnone per i volgari e pericolosi attacchi subiti. Massimo, componente del PD Provincia di Varese di cui andiamo molto orgogliosi e Consigliere Comunale a Busto Arsizio, con grande competenza e passione si è sempre fatto portavoce dei valori di legalità, accoglienza e solidarietà, valori che contraddistinguono la grande comunità del Partito Democratico. Ribadisco con forza un messaggio: il Partito Democratico non si fa intimidire da nessuno ed è con forza con Massimo e le diverse realtà impegnate a Busto Arsizio nel tenere alta la bandiera contro ogni forma di razzismo e xenofobia».