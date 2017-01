Astuti: “Il Pd pensa al futuro degli enti locali”

Le foto di Malnate

Il Segretario Provinciale del Pd di Varese Samuele Astuti sull’assemblea degli amministratori locali Pd che si svolgerà a Rimini il 28 e 29 gennaio

Perché un’assemblea nazionale degli amministratori locali?

“È un appuntamento molto importante, durante il quale il nostro partito vuole mettersi in posizione di ascolto e lo fa innanzitutto nei confronti di chi si misura quotidianamente con le esigenze delle comunità locali: gli amministratori locali, che lavorano sul territorio, a contatto diretto con le sfide e i problemi riguardanti gli Enti Locali.

Quanti siete?

“Il Pd e le liste civiche di centro sinistra amministrano con ruoli di governo in molti dei 1.527 Comuni della nostra Regione e in 11 Province su 12.

Questi numeri ci fanno capire come il Partito Democratico debba rilanciare a livello nazionale la propria azione politica proprio da ciò che gli riesce meglio: l’ascolto dei territori”.

Quali sono le esperienze di cui va particolarmente fiero?

“Quelle di cui andiamo più fieri sono la vittoria nel 2015 del primo premio tra i Comuni virtuosi in Italia per la gestione dei rifiuti (progetto che abbiamo illustrato anche agli Italian Digital Days) incrementando così la raccolta differenziata dal 55% al 76%. Attraverso questo sistema circa il 90% dei cittadini malnatesi ha visto una riduzione della tariffa legata allo smaltimento dei rifiuti.

Andiamo molto fieri anche di come da ormai 6 anni stiamo realizzando la Città a Misura di Bambino, ottenendo che quasi la metà dei bambini vada a scuola e torni a casa a piedi o in bici. Una vera e propria rivoluzione degli spazi della città di cui i bambini sono protagonisti.

E infine il progetto che affonda le sue radici lontano e che a breve dovrebbe vedere la luce: l’Unione di Comuni, una forma di aggregazione sovracomunale con alcuni degli enti limitrofi che permetterà un’erogazione di servizi più efficace ed efficiente.

Un altro argomento che ci sta molto a cuore è quello legato alla leva fiscale: servizi più efficaci ed efficienti per i cittadini ma con uno Stato meno intrusivo sul piano fiscale a favore degli Enti più vicini al cittadino, in primis i Comuni”.

Chi parteciperà all’assemblea delle provincia di Varese?

“Siamo un gruppo numeroso. 15 persone oggi hanno già dato l’adesione, tutti giovani amministratori locali. Direi una media età fra i 30 e i 35 anni”.

Di cosa hanno bisogno gli Enti locali oggi?

“Vorrei subito chiarire una cosa: gli Enti Locali non si limitano a chiedere più risorse. Abbiamo bisogno di più competenze, in termini di facoltà assunzionali per esempio. Con il blocco del turnover da circa 10 anni è difficile la gestione dei servizi in capo a noi .

Chiediamo, inoltre, di essere responsabili (accountable) rispetto a ciò che dobbiamo fare: e quindi, per esempio, di essere valutati in base alla qualità e all’economicità dei servizi che eroghiamo ma avere anche in mano la leva fiscale e non dover dipendere dal gettito statale per tutto”.