ATS Insubria, svolto venerdì il tavolo di confronto coi sindaci

Giornata di controlli sulle abitudini alimentari a Ispra

Il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci ha incontrato oggi Presidente e Vice Presidente del distretto Sette Laghi (Premazzi e Maffei) e il Presidente del Distretto della Valle Olona (Rivolta) insieme alla Provincia di Varese rappresentata da Cristina Riva e Carmelo Lauricella.

Il Presidente del Consiglio di Rappresentanza Samuele Astuti spiega che «La riunione di oggi è stata l’occasione per fare il punto sulla situazione in vista di un prossimo incontro con le due ASST. Abbiamo condiviso le criticità suddividendo tra la gestione delle emergenze e l’accompagnamento dell’implementazione della legge 23/2016. Il nostro compito è portare la voce dei Sindaci agli organismi che hanno capacità di decisione rispetto alla costruzione della nuova sanità lombarda. Non mancano elementi di grossa urgenza rispetto ai quali saremo elemento positivo per la costruzione di soluzioni che sappiano rispondere delle comunità».