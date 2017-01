Attacco in un night club in Turchia, 39 morti e 69 feriti

Foto varie

E’ di almeno 39 morti e 69 feriti l’ultimo bilancio di un attacco avvenuto in una famosa e affollata discoteca di Istanbul, non ancora rivendicato ma le cui caratteristiche fanno pensare a un attentato a firma Isis. Tra le vittime anche 15 stranieri.

L’attacco è avvenuto verso l’1:30 ora locale, le 23:30 in Italia. Sul numero degli assalitori, secondo alcuni testimoni vestiti con costumi da Babbo Natale, ancora non c’è certezza: forse era un solo ma non è certo. E il ministero dell’Interno turco afferma che l’assalitore sarebbe ancora in fuga. Il locale preso di mira è il ‘Reina': un rinomato nightclub sulle rive del Bosforo posto nel quartiere di Ortakoy nel distretto di Besiktas, parte europea di Istanbul.