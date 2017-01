Attolini (Fdi): “La festa dei migranti è un’offesa agli italiani”

elezioni partici etc a busto arsizio

Il segretario cittadino di Fratelli d’Italia Francesco Attolini interviene sulla vicenda della festa dei migranti che si svolgerà al Museo del Tessile il prossimo 4 febbraio e sui commenti minacciosi nei confronti degli stranieri, apparsi su una pagina facebook legata alla città di Busto Arsizio.

Per Attolini si tratta di “polemiche inutili perchè facebook è pieno di insulti” mentre è necessario “ragionare su come integrare queste persone ora che l’invasione c’è stata” e sottolinea l’impegno in Parlamento di Fdi “contro il business delle cooperative mentre i terremotati muoiono di freddo”. Proprio in seguito alla tragedia che sta colpendo il centro Italia secondo Attolini “è offensivo parlare di festa dei migranti quando ci sono tanti italiani che soffrono”.