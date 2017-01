Auguri a Varesebella e al suo Angelo

angelo alberini - varesebella

La segnalazione è arrivata dalla sua compagna. L’anniversario è uno di quelli che non si possono ignorare: 40 anni.

Perciò la redazione raccoglie, e volentieri rilancia, gli auguri che Marisa fa ad Angelo Alberini, che ha aperto il suo negozio di cornici “Varesebella” proprio 40 anni fa, il 20 gennaio 1977.

L’attività è una di quelle storiche in Biumo inferiore: proprio in piazza Madonnina in Prato. Cento di questi giorni a lui e alla sua attività, anche da parte nostra