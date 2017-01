“Ausmerze – Vite indegne di essere vissute”, a Villa Fara Forni

Marco Paolini

In occasione della Giornata della Memoria, la sezione Anpi Basso – Sankara, con il patrocinio del Comune di Vedano Olona, invita la cittadinanza alla proiezione dello spettacolo teatrale “Ausmerze – Vite indegne di essere vissute” di e con Marco Paolini, venerdì 27 gennaio presso l’Aula Studio, in Via Fara Forni 1.

“In quest’occasione – spiegano gli organizzatori della serata – l’Anpi intende caratterizzare la giornata della memoria ricordando lo sterminio perpetrato nei confronti dei disabili mentali e fisici“.

Ingresso libero