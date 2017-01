Auto bloccata tra le sbarre al passaggio a livello

Foto generiche del paese Gazzada Schianno

Un’auto bloccata al passaggio a livello, chiusa tra le sbarre: è successo a Gazzada Schianno, intorno alle 16.

In questo caso, per fortuna, non è successo nulla di grave: il conducente è riuscito a disporsi parallelo alle sbarre al di fuori dell’area che viene occupata dal treno (non si registrano neppure ritardi consistenti). È una manovra comunque potenzialmente pericolosa, come dimostra l’incidente avvenuto pochi mesi fa allo stesso passaggio a livello presso la stazione: in quel caso il camion occupava in parte la “sagoma” del treno e fu urtato con violenza (e con danni significativi anche al convoglio, su cui viaggiavano decine di persone).