Auto della Polizia investe un’altra vettura

Incidente tra un’auto della polizia e un’altra vettura. È accaduto venerdì sera verso le 23.30 a Contone quando un agente della polizia Cantonale stava circolando alla guida di una vettura di polizia per una corsa d’urgenza, con le luci e blu e l’avvisatore a due suoni alternati accese, su via Cantonale in direzione di Bellinzona.

Nell’affrontare una rotonda, per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, ha perso il controllo del veicolo ed ha invaso la corsia opposta andando ad urtare un’autovettura che circolava regolarmente in direzione di Locarno. Alla guida della seconda vettura si trovava un 74enne della Valle di Blenio. Sul posto è intervenuto il SALVA che ha soccorso una passeggera, una 62enne del Locarnese, che si trovava sulla vettura che circolava in direzione di Locarno. La stessa avrebbe riportato ferite lievi. Gli altri occupanti non hanno riportato ferite.