Auto fuori strada lungo il Ticino, intervengono i vigili del fuoco e il 118

Il 118 e i vigili del fuoco stanno intervenendo in via Alzaia, nella valle del Ticino tra Somma e Coarezza, per soccorrere una persona finita fuori strada con l’auto.

(foto d’archivio)

Il comando vigili del fuoco di Varese ha inviato sul posto un’autopompa e una squadra del Soccorso Apino-Fluviale; l’auto non sarebbe comunque caduta nel fiume, ma è finita fuori strada “lato monte”. Il 118 interviene in codice rosso.

(articolo aggiornato alle ore 17.25 di mercoledì 11 gennaio 2017)