Auto in fiamme, intervengono i pompieri

Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 6 gennaio, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Luino, sono intervenuti nel comune di Cuvio, in via G. Verdi, per l’incendio di un’autovettura .

Per cause ancora in fase di accertamento una veicolo posteggiato è stato interessato dalle fiamme che l’hanno parzialmente distrutto. I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa, hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area.