Auto ribaltata sulla Grantola

Ancora auto ribaltate sulle strade del Varesotto: mentre a Rancio Valcuvia sulla sp 62 un veicolo perdeva il controllo, a pochi chilometri di distanza sulla sp 63 e allo stesso orario, le 12, un altro veicolo perdeva il controllo e finiva gomme all’aria.

Per questo sinistro infatti i vigili del fuoco del distaccamento di Luino, sono intervenuti nel comune di Grantola in in via Provinciale.

Qui, per cause ancora in fase di accertamento il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo ribaltandosi sulla sede stradale.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa, hanno messo in sicurezza il veicolo e collaborato con il personale sanitario.