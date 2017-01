Banda di ladri di abbigliamento in azione, presa una 25enne

Immagini di carabinieri

Da qualche giorno una banda di ladri si aggira tra i centri commerciali e i negozi della zona tra Busto Arsizio, Castellanza e Olgiate Olona. Si tratta di 3 o 4 soggetti di origine sudamericana che opera in tutto il nord Italia.

Una componente di questo gruppetto è stata fermata ieri, giovedì, a Olgiate Olona dai militari della stazione dei Carabinieri di Castellanza per furto aggravato. La giovane finita in manette è una 25enne peruviana senza fissa dimora, disoccupata e pluripregiudicata.

La malvivente è stata bloccata dai carabinieri subito dopo aver sottratto, dall’ interno di un negozio di abbigliamento vari capi di abbigliamento che aveva nascosto all’interno di un trolley. La refurtiva è stata recuperata e restituita ai proprietari.

Il primo precedente della donna risale al 2013 quando nella provincia di Verona – appena 21enne –è stata arrestata per furto aggravato di abbigliamento presso un negozio di abbigliamento da donna.

Nel 2015 inoltre una sua complice, anch’essa sudamericana – evidentemente facente parte della stessa banda – era stata arrestata a Luino per furto di abbigliamento in un negozio del centro.

In quel caso i carabinieri indagarono tutti i soggetti a bordo della vettura con cui era arrivata, in cui vi era anche l’arrestata odierna di Olgiate: in quella circostanza i militari trovarono delle vere e proprie agende con gli indirizzi dei centri commerciali del nord-Italia ed il bagagliaio dell’auto pieno di abbigliamento rubato i giorni precedenti presso negozi di abbigliamento di Lecco e Luino.