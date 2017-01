Barbara duetta con la cantante Alexia a “Speciale Festival”

varie

Prove di concerto alla Fondazione Piatti. Barbara, trentunenne di Varese, ospite del CDD di Bregazzana domani alle 21 salirà sul palco del Teatro Civico della Spezia per partecipare alla prima edizione dello “Special Festival 2017… per big e cantanti speciali”.

La giovane, infatti, duetterà con Alexia e canteranno la canzone “Per dire no” che vinse nel 2003 il festival di Sanremo nella categoria Big.

Barbara è una ragazza con autismo, dal 1998 frequenta quotidianamente il centro diurno di Fondazione Piatti a Bregazzana e grazie al supporto della sua mamma e della brava Dorotea Mele, operatrice della Fondazione Piatti e cantante, ha potuto esprimere e coltivare la sua passione per la musica e il suo talento per il canto.

Ieri pomeriggio, mercoledì 12 gennaio, presso il Centro Riabilitativo Semiresidenziale di Besozzo di Fondazione Piatti, è arrivata Alexia con il suo staff. La cantante ha voluto conoscere di persona Barbara e provare il pezzo che canteranno insieme.

È stato un momento di grande entusiasmo ed emozione sia per Barbara che ha dimostrato alla famosa cantante il suo grande talento, che per i familiari e gli operatori del centro. Dopo le prove canore, Alexia e Barbara hanno definito il programma per domani e scelto insieme gli abiti da indossare sul palco. Alexia ha dimostrato grande umanità e affetto e tra le due sembra già nato un grande affiatamento.

Allo Special Festival saranno sette le coppie e i gruppi in gara: Loredana D’Anghera e Sugarfree con Bernardo Moscarà (ANFFAS Catania); Massimo Di Cataldo con Simone Bianchi (ANFFAS La Spezia); Moreno con Adriana Caldarella (ANFFAS Firenze); Omar Pedrini con Marco Guano (ANFFAS La Spezia); Pierdavide Carone con Elisa Bruna Urbani (Associazione Cuore Matto di Torino); Tazenda con Mariano Scuri e Luciano Curziotti (Associazione Sportiva Dilettantistica San Severina, Parma) e la nostra Barbara Longhi con Alexia. Ospiti speciali fuori gara saranno: Mario Biondi, Enrico Ruggeri e Fausto Leali. A condurre la manifestazione sarà Savino Zaba, con la partecipazione del comico Dario Vergassola.

La manifestazione, nata con la collaborazione di ANFFAS Onlus La Spezia, vuole evidenziare come la musica sia uno strumento con il quale le persone con disabilità intellettiva possono esprimere le proprie emozioni, le proprie abilità, promuovendo una concezione di disabilità intesa come “risorsa”, sottolineando la possibilità, anche per le persone con disabilità intellettiva, di raggiungere obiettivi personali significativi e di gratificazione e favorendo processi d’inclusione e di socializzazione. Lo Special Festival 2017 è patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Anffas Onlus Nazionale e organizzato con la collaborazione del Premio Lunezia e della Nazionale Italiana Cantanti.