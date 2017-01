Basile e Taddeo: “Stupiti dalle dimissioni, ma pensiamo alla partita”

Foto varie di calcio

E’ con una nota stringata che il Varese Calcio commenta le dimissioni dalla sua carica di presidente e membro del consiglio di amministrazione annunciate da Gabriele Ciavarella.

“Varese Calcio, in merito alle dimissioni del presidente Gabriele Ciavarrella, comunica di prendere atto di tale decisione”, si legge in una nota diffusa poche ore dopo l’annuncio.

I soci di maggioranza Paolo Basile e Aldo Taddeo dichiarano: «Stupiti prendiamo atto di quanto comunicato da Ciavarrella. Oggi, cone è ovvio che sia alla vigilia di una partita, le nostre attenzioni sono tutte rivolte alla gara di domani con il Borgosesia. Lunedí ci concentreremo per trovare, come sempre, la migliore soluzione per il bene del Varese Calcio».