Befana on Ice

.

La Befana vien… sui pattini!

Le Feste al Centro Commerciale Le Corti continuano per la gioia dei più piccoli. Non poteva mancare per l’ultima ma tanto attesa festa dell’Epifania, l’incontro con la famosa vecchina. La Befana de Le Corti arriverà sulla sua scopa magica sulla pista di pattinaggio allestita nel parcheggio del centro commerciale.

Venerdì 6 gennaio, dalle 15, tutti in pista a pattinare con la Befana che distribuirà tante caramelle a tutti i presenti. Sarà un’occasione speciale per dire arrivederci al Natale e concludere le feste in allegria insieme a tutta la famiglia.

Il divertimento sul ghiaccio continuerà fino al 29 gennaio, lo staff del Centro Commerciale Le Corti vi aspetta.