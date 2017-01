Bellaria: “Useremo il bonus dei richiedenti asilo per i servizi sociali”

Foto varie

500 euro per ciascun migrante ospitato. A tanto ammonta il contributo economico che in questi giorni sta iniziando ad essere erogato ai comuni impegnati nell’accoglienza dei richiedenti asilo e per il quale i primi cittadini stanno iniziando ad essere informati dal Ministero degli Interni.

Sarebbero dunque circa 46mila euro, secondo una stima non ufficiale, i finanziamenti che spetterebbero alla città di Somma Lombardo, a proposito dei quali il sindaco Stefano Bellaria commenta:

«Quando arriveranno i 46.000€ che il governo ha previsto per Somma Lombardo, li destineremo integralmente ai servizi sociali. La presenza dei richiedenti asilo nella nostra città non ha creato ad oggi grandi difficoltà. Il fatto che alcuni ragazzi svolgano gratuitamente servizi di pubblica utilità ha contribuito a ridurre l’iniziale diffidenza. Anche l’arrivo di queste risorse, destinate ai Sommesi, va in questa direzione. Invito infine il Sindaco di Gallarate Cassani a Somma per un caffè. Conoscere le altrui realtà aiuta ad evitare puerili polemiche».