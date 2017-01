Bodio “sotto una nuova luce”

varie bodio lomnago

Bodio bella di notte. Merito delle lampade a led che lentamente sostituiranno quelle oggi in funzione, a mercurio. Operazione già cominciata e che vede una sorta di “accordo” tra l’amministrazione comunale ed Enel.

“Avevamo la necessità di sostituire due impianti di illuminazione e lo scorso anno abbiamo preso contatti con Enel – spiega il sindaco di Bodio Lomnago Eleonora Paolelli -. I lavori sono partiti e abbiamo sostituito le luci in via Daverio e via dei Canneti. Dopo qualche tempo Enel ci ha fatto però una proposta interessante: sostituire tutti i lampioni a mercurio con quelli a led a costo zero per il Comune. Non potevamo certo rifiutare e così ora, poco alla volta, gli impianti del paese saranno tutti rinnovati”.

Oltre duecentoventi nuovi punti luce che consentiranno un risparmio notevole: “Abbiamo calcolato che consumeremo 40 mila kilowatt in meno all’anno – dice ancora il sindaco – e non è questo l’unico vantaggio. Tra i benefici ci sono senz’altro un miglior impatto ambientale, una minor manutenzione degli impianti e una luce più bella e brillante. E tutto questo non ci è costato nulla”.