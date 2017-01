Bonus bebè, le nuove istruzione dell’Inps

neonato nascita piedini

L’Inps ha previsto delle nuove specifiche per l’assegno di natalità, il cosiddetto bonus bebé. Si tratta di una serie di procedure che riguardano alcune particolari novità che per molti è opportuno sapere.

L’assegno di natalità è l’assegno annuo (il bonus bebé) corrisposto per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017, istituito dalla legge di stabilità per l’anno 2015 da corrispondere mensilmente fino al terzo anno di vita del bambino, oppure fino al terzo anno dall’ingresso in famiglia del figlio adottato, a favore dei nuclei familiari il cui genitore richiedente sia in una situazione economica corrispondente ad un valore dell’ISEE non superiore a 25.000 euro annui.

Non si tratta di poca cosa perché la cifra è di 960 euro (80 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE non sia superiore a 25.000 euro annui; e di 1.920 euro (160 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE non sia superiore a 7.000 euro annui.

Le nuove comunicazioni dell’Inps riguardano sostanzialmente queste sette casistiche: