Boragno ricorda Marisa Ferrario Denna

Tra gli appuntamenti culturali in programma a gennaio presso la Galleria Boragno di Busto Arsizio ce n’è uno particolarmente sentito, dedicato da Bustolibri.com al ricordo di una delle sue più strette e fedeli collaboratrici, Marisa Ferrario Denna.

Insegnante, scrittrice, critica, animatrice culturale, ma soprattutto grande amica della nostra libreria, Marisa è scomparsa all’età di 71 anni nello scorso mese di dicembre. Per ricordarla, con affetto e stima, martedì 24 gennaio alle 21 gli spazi di via Milano 4 ospiteranno l’evento “Tempo del disincanto”, nel corso del quale il poeta e scrittore Silvio Raffo curerà il reading e l’analisi critica delle opere di Marisa Ferrario Denna. L’incontro è, come sempre, a ingresso libero e gratuito per il pubblico.

Domenica 22 gennaio alle 17 la Galleria Boragno ospiterà invece la presentazione di “Missione Giöbia, storia di roghi e luci”, il volume a fumetti pubblicato da B300 che ripercorre una delle più amate tradizioni di Busto Arsizio. Insieme ai quattro autori Andrea Della Bella, Marilena Lualdi, Chiara Massazza e Tiziano Riverso, saranno presenti in qualità di ospiti speciali anche due grandi esperti della storia di Busto Arsizio Luigi Giavini e Ginetto Grilli.