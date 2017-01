Boscaioli per un giorno: così si restaurerà il campanile

Foto varie

Ce n’è per tutti i gusti, per tutti i muscoli e per tutte le teste: il palio di Orino, oramai entrato da anni nella tradizione del piccolo borgo della Valcuvia, si rinnova anche quest’anno e lo fa col consueto spirito nobile delle buone azioni: il ricavato sarà devoluto per il restauro del campanile.

Così, se per i cervelli fini le carte saranno terreno di battaglia, le prove si moltiplicheranno col trasporto di palloncini servendosi di una carriola.

Ma ci vogliono anche muscoli dei boscaioli: qui siamo interra di montagna e quindi come poteva non esserci la prova di taglio del tronco?

Insomma ci sarà spazio per grandi e piccini in una settimana che culminerà con domenica prossima, quando verrà deciso quale tra i quattro “cantun” di Orino si sarà aggiudicato il premio.

Lunedì 16 – Domenica 22 Gennaio 2017

Palio dei Quater Cantun de Urin

Festa Patronale de Sant’Antoni

PROGRAMMA

Lunedì 16 al Circulin ore 20,30

Gara di carte a scopa

Gara di carte scala 40 uomini

Martedì 17 Santa Messa in onore di sant’Antonio ore 20,30 Chiesa Parrocchiale

Martedì 17 al Centro Padre Pino ore 21,30

Gara di freccette

Mercoledì 18 alla Rambla ore 20,30

Gara di calcio-balilla

Giovedì 19 Gennaio alle ore 20,30 alla Centro Padre Pino Moia

Gara tennis tavolo singolo

Gara tennis tavolo doppio

Venerdì 20 al Circulin ore 20,30

Gara di carte scala 40 donne

Sabato 21 alla Pro Loco ore 14,00

Gara di videogiochi

Domenica 22 Gennaio in Piazza XI Febbraio dalle ore 14,00

Gara del tiro dei pom pepin de Urin per bambini – spazio bimbi

Gara del tiro di roll per bambini – spazio bimbi

Gara dei biroch di formula uno

Gara taglio del tronco

Gara della ruota

Garacon la carriola: trasporto palloncini

Gara di bocce quadrate

Ore 15,00 tradizionale incanto dei canestri (asta pianta di faggio)

Ore 17,00 Premiazione del Cantun vincente del Palio

Ore 17,15 Falò in Piazza

Ore 17,30 Vespro

I quater Cantun

Cantun LAMBOSTER – CIOS colore GIALLO

Cantun SAN LURENZ – POZANELA colore ROSA

Cantun PEZA – BREIRA colore VERDE

Cantun RUNC –SELVA colore AZZURRO

Il pomeriggio sarà “riscaldato” da Vin Brulè, cioccolata calda, panini e salamelle.

Anche quest’anno l’intero ricavato della giornata sarà devoluto a favore del completato restauro del campanile della Chiesa Parrocchiale.