Botte a scuola, arriva la polizia: 3 denunce

Una lite con calci e pugni. Protagonisti tre ragazzi dell’istituto Daverio Casula, nella sede di via Bertolone della scuola tecnico commerciale più grande della città. La rissa é scattata poco dopo le 8 di mattina davanti alle macchinette delle merendine, per motivi che la polizia classifica come “futili”.

Le volanti della questura stavano già pattugliando la scuola, fin dalle 7 e 50 in esecuzione di un protocollo con l’istituto scolastico che prevede la sorveglianza degli istituti scolastici per prevenire fenomeni di droga e bullismo.

Sembra che i ragazzi avessero già in animo di scontrarsi. Non appena hanno avuto la certezza che la polizia si era allontanata si sono picchiati.

A quel punto la scuola ha allertato nuovamente le Volante e una pattuglia è giunta nell’istituto dove ha bloccato i giovani. E’ scattata una denuncia per rissa nei confronti di 2 minorenni e un maggiorenne.