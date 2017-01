Botte alla moglie, arrestato

Nella mattinata di ieri i Carabinieri della Stazione di Castelletto S. Ticino (Novara) hanno arrestato un uomo di 52 anni, cittadino marocchino, dimorante in Castelletto S. Ticino, a seguito di ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Novara, in quanto ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie.

L’Autorità Giudiziaria ha preso in esame le risultanze investigative dei Militari, che indagando hanno accertato il perdurare dei maltrattamenti sin dall’anno 2005: il Gip ha disposto l’arresto dell’uomo e il suo accompagnamento nel carcere di Novara, considerata la pericolosità sociale dell’individuo e la reiterazione delle violenze domestiche nei confronti della donna.