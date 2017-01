Brahms per l’appuntamento concertistico dell’Insubria

Nuovo appuntamento della Stagione Concertistica di Ateneo voluta dall’Università degli Studi dell’Insubria per la cittadinanza di Varese e giunta quest’anno alla sedicesima edizione.

Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 20 gennaio 2017, come di consueto alle 18, nell’Aula Magna dell’Ateneo, via Ravasi 2, a Varese. Il concerto di musica cameristica “Le Sonate di Brahms per violino e pianoforte” vedrà naturalmente il compositore tedesco protagonista della serata, con l’esecuzione integrale delle sue tre Sonate per violino e pianoforte ad opera di due valentissimi artisti dalla consolidata carriera internazionale, il violinista Paolo Ghidoni e il pianista Marco Tezza, rispettivamente docente di Musica da Camera al Conservatorio di Mantova, e titolare di una cattedra di pianoforte presso il Conservatorio “Pedrollo” di Vicenza.

Il 17 febbraio potremo assistere a un concerto davvero originale. Liberi da steccati di genere e con grande disinvoltura, Giuseppe Nova e il Rino Vernizzi Jazz Trio ci condurranno nel mondo sonoro legato alla cinematografia, con rielaborazioni e improvvisazioni sulle musiche più celebri di Nino Rota e Ennio Morricone.

Ingresso libero e gratuito.

Per consultare il calendario completo: www.uninsubria.it, pagina EVENTI.