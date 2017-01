Brucia il missile della Befana

In tantissimi venerdì sera in piazza Mercato a Tradate per l’iniziativa organizzata dalla Pro Loco per il ventesimo anno: il falò della Befana che quest’anno ha avuto le sembianze di un missile che prende fuoco, dal quale usciva la testa della Befana. L’iniziativa è stata legata alla raccolta fondi per gli studenti della città terremotata di Accumoli.

