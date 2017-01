Brucia la Gioeubia a Cavaria

La Gioeubia a Cavaria (inserita in galleria)

E come da tradizione, anche a Cavaria con Premezzo si brucia la Gioeubia: la Pro Loco, con il patrocinio dell’amministrazione comunale e la collaborazione della Protezione Civile, organizza il falò presso il polo scolastico di via Fermi.

Occhio alla data, però: mentre in altre località si rispetta rigorosamente la tradizione dell’ultimo giovedì del mese, a Cavaria da alcuni anni la gioeubia si brucia al venerdì, quest’anno 27 gennaio. È una scelta anomala, ma è anche un modo per gustarsi il falò per due volte, giovedì dove vi pare, venerdì a Cavaria (e se proprio volete, ce n’è una anche di sabato: vedi qui).

Il programma della gioeubia a Cavaria prevede l’apertura del banco gastronomico alle 19, poi alle 20.45 il gran falò. In caso di maltempo la manifestazione sarà rimandata a venerdì 3 febbraio.