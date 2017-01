Bruciano nella notte due baracche di legno: salvi gli animali

(immagine di repertorio)

Incendio nella notte in via Albaredo, a Minusio, vicino a Locarno.

Le fiamme si sono sviluppate attorno alle 2 in via Albaredo, per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia cantonale. Ad andare distrutte dalle fiamme due baracche in legno.

Sul posto sono intervenuti i pompieri di Locarno con tredici uomini e quattro mezzi, e una pattuglia della Polizia della Città di Locarno e una della Polizia di Muralto Minusio. Non si lamentano feriti o intossicati.

La pattuglia intervenuta, in attesa dei pompieri ha provveduto a mettere in salvo alcuni animali presenti sul terreno.

Dagli accertamenti finora effettuati si esclude un legame con gli incendi avvenuti negli scorsi giorni a Gordola.