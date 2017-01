Cabaret e magia al teatro Soms di Caldana

Foto varie

Una serata all’insegna delle risate e del divertimento, per iniziare il nuovo anno in allegria. Lo spettacolo, presentato dallo storico Caffè Teatro di Samarate (considerato il tempio del cabaret italiano, che ha visto nascere tra gli altri Aldo Giovanni e Giacomo e Ale e Franz), in collaborazione con l’Associazione Amici di Cocquio, alternerà Cabaret e Magia, e vedrà come protagonisti i poliedrici artisti Max Bunny, Riccardo Limoli, Alex Bellotto.

Max Bunny, milanese, mago e cabarettista, è stato vincitore di numerosi premi (quali Magia, cabaret, comicita’ nel 1997 del club della magia di Milano), e finalista nel 1999 al Festival Nazionale del cabaret di Vercelli e nel 2001 al Festival Nazionale della comicita’ della Val D’Aosta. Max è anche speaker e animatore ufficiale della “Cimberio Pallacanestro Varese”, e si è fatto conoscere nel panorama televisivo italiano per aver partecipato a Cultura Moderna su canale 5, Adamo contro Eva su rete 4 , e Italia’s got talent su canale 5.

Riccardo Limoli, catanese di nascita, romano d’adozione, caratterista e monologhista, ha partecipato a numerosi concorsi di cabaret a livello nazionale, vincendo tra gli altri il Premio del Pubblico a Torino nel 2006; lavora come animatore in diversi villaggi turistici europei, dove propone con grande successo le esilaranti avventure dello zio Saro, tra la kermesse culinaria che accompagna le sue visite alla famiglia in terra natale, ai commenti surreali del parentado, oltre a presentare uno dei suoi personaggi più applauditi, il Messia di Messina, consacrato anche in TV nella trasmissione Caffè Teatro Cabaret.

Ale Bellotto, illusionista e prestigiatore, nonostante la giovane età si è già distinto nel mondo della magia vincendo premi quali Grand Prix del Teatro Lombardia (Duo e Mezzo) nel 2015, ed esibendosi quale finalista al Campionato di Magia 2016.

Sabato 28 gennaio – ore 21 TEATRO SOMS di Caldana

L’ingresso sarà a offerta libera.