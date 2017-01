Caja amaro: «Ci sono problemi tecnici, mentali e caratteriali»

Pallacanestro Varese 2016 2017

Al termine della sconfitta in casa della Vanoli Cremona, il coach della Opnejobmetis Attilio Caja cerca di analizzare la brutta partita dei suoi e soprattutto il momento negativo: «Complimenti alla Vanoli che ha vinto meritatamente, ha giocato più di squadra di noi e ha avuto più voglia. Per noi un’altra sconfitta giocando individualmente. Siamo molto indietro e le problematiche che hanno portato la squadra in questa posizione sono tante e stasera sono emerse, questo è il risultato della partita. La squadra deve dimostrare sul campo di voler giocare, non a parole. Abbiamo troppi alti e bassi e i bassi ora sono superiori agli alti. Prendiamo quello che abbiamo fatto giocando assieme di squadra e portiamo avanti per migliorare. Ci manca una continuità di rendimento e una consistenza. È un fatto mentale e di voglia individuale».

«Per il mercato – continua Caja – è presto: ho fatto cinque allenamenti e prima voglio capire bene e avere delle certezze; non vogliamo buttare via soldi. Quando arrivi in certe situazioni non c’è un problema solo, ma tecnico, mentale e caratteriale. Gli ultimi cinque minuti sono stati assolutamente negativi, nonostante questo qualcosa di buono abbiamo fatto. Il problema fisico di Maynor non ha avuto un’incidenza importante e lui non è stato l’unico problema di questa squadra stasera. Cerchiamo di trovare una quadra per aumentare i minuti positivi di gioco e diminuire le pause di gioco».

Dall’altra parte grande soddisfazione per il coach della Vanoli Paolo Lepore: «Il pubblico ci ha dato una grande mano, ma la squadra ha dimostrato di avere grande carattere, lottando su ogni pallone. È cambiato l’atteggiamento in allenamento e in difesa; ho chiesto ai giocatori maggior impegno e stasera mi hanno ripagato in maniera ottima. Questo gruppo di ragazzi finirà la stagione, non andremo sul mercato».