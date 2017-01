Caja applaude i suoi: «Ottima prestazione difensiva»

Openjobmetis - Usak

La Openjobmetis tiene aperte le proprie speranze europee superando al PalA2a i turchi di Usak 85-77. Al termine della gara il tecnico della Pallacanestro Varese Attilio Caja fa grandi complimenti ai suoi ragazzi: «La prima cosa è congratularmi con i miei giocatori che hanno giocato con grande attitudine, soprattutto in difesa. Sappiamo che in Europa la difesa è molto fisica e abbiamo concesso molto poco ai nostri avversari; questo è un buon risultato per noi, considerando anche il loro potenziale offensivo. Nel finale eravamo stanchi e abbiamo vinto di solo 8 punti, ma sono comunque contento di questa vittoria. Vincere è sempre un aspetto positivo, al di là del passaggio del turno. Abbiamo anche sfiorato l’occasione di vincere con +24, non ci siamo riusciti, per 35 minuti abbiamo fatto ottime cose. In attacco, in attacco invece siamo andati a strappi».

«Devo dire – continua Caja –, considerato le mie prime partite, che ho avuto buone risposte dai giocatori. Dobbiamo continuare su questa strada perché già domenica avremo una partita tosta (contro Sassari, ndr), ancora più dura di stasera. Ringrazio la gente che è venuta a sostenerci perché ci ha dato una grande mano e siamo contenti di questo. Pelle ha fatto una bella partita, è stato veramente bravo, come tutti stasera».

Dominique Johnson festeggia il suo primo successo davanti al pubblico varesino: «È la mia prima vittoria ufficiale a Masnago e sono contento di questo. Abbiamo giocato forte in difesa e controllato bene la palla».

Ozan Bulkaz, coach di Usak, è stato molto sintetico nel commento della gara: «E’ stata una partita molto dura, i ragazzi in campo non hanno risparmiato i colpi, ma alla fine ho fatto i complimenti a Varese per la vittoria».