Cane cieco abbandonato cerca padrone vedente

Stevie vive da sempre nell’oscurità. Non ha mai visto il colore del cielo e nemmeno lo sguardo di chi lo ha abbandonato. Il suo mondo è fatto di immaginazione, sensazioni e istinti. Ha solo bisogno di coccole e carezze, non desidera altro. Per chi volesse vedere questo setter per adottarlo, scrivere a humandogsonlus@gmail.com, telefonare nelle ore serali al 347 5919981 o mandare un messaggio WhatsApp.